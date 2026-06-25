Çorum\'da Motosiklet Otomobile Çarptı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa G. idaresindeki 07 CIJ 992 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Levent T. yönetimindeki 19 AGB 372 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kavşakta dönüş yapmaya çalıştıkları sırada çarpıştığı görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM