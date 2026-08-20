Çorum’da otluk alanda çıkan yangında 1 köpek yaralandı

Çorum'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bahçede bulunan bir köpek yaralandı.

Olay, Bayat Gediği 10. Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı. Bahçe sahibinin köpeklerine bakmak için geldiği sırada yangını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler etrafa sıçramadan ve daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında bahçede maddi hasar oluşurken, alevlerin arasında kalan bir köpek ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.