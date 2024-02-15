Çorum\'da tıra arkadan çarparak alevlere teslim olan otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da tıra arkadan çarparak alevlere teslim olan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası ile ilgili açıklama yapan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2 vatandaşımıza Allah rahmet eylesin. 6 tane yaralı vatandaşımız var. Ziyaret ettik, genel durumlarının iyi olduğunu öğrenmiş olduk" dedi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Çorum-Merzifon karayolu Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merzifon istikametinde seyir halinde olan Süleyman Çetintaş idaresindeki 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Muharrem İnal yönetimindeki 19 AL 216 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile alevlere teslim olan otobüsteki kimlikleri henüz 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Ölenlerin kimlikleri tespit edildi
Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de tespit edildi. Kazada otobüste kalan Eyüp Aşık ile Leyla Aşık Kaplan'ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, Selahattin Erdoğan, Emre Tıraş, Oğuzhan Bul, Süleyman Çetintaş Abdullah Alataş'ın da yaralandığı belirtildi.
"Yaralıların durumları iyi"
Öte yandan, kazanın ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaralıları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Yaralıların durumu ile ilgili bilgi alan Vali Dağlı, daha sonra kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaralıların durumu ile ilgili bilgi veren Vali Dağlı, "Bugün maalesef çok acı bir kaza yaşadık. Antalya'dan çıkıp Samsun'a hareket eden bir otobüsümüz, Merzifon ilçesi sınırlarına yaklaşınca bir tıra arkadan çarpması neticesinde kaza meydana geldi. Kazamızda yangın ortaya çıktı. Maalesef yangında iki tane vatandaşımızı kaybettik. Yine otobüsümüzde 8 vatandaşımız vardı. Yolcu sayısının az olması bizi teselli eden unsur. 2 tane de şoförümüz ve yardımcı sürücümüz vardı. Tır sürücüsü de yaralandı. 2 tane vatandaşımıza Allah rahmet eylesin. 6 tane yaralı vatandaşımız var. Ziyaret ettik, genel durumlarının iyi olduğunu öğrenmiş olduk. Onlara da acil şifalar diliyoruz" dedi.
"Başsavcımız ve savcılarımız teknik incelemelerini yapacaktır"
Kaza ile ilgili gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Vali Dağlı, "Başsavcımız ve savcılarımız teknik incelemelerini yapacaktır. Bu teknik bir inceleme. Bizim kazanın şekli ile ilgili bilgi vereceğimiz bir konu değil. Ama kazanın tıra arkadan çarpma suretiyle meydana geldiğini ve yangının çıktığını biliyoruz. Vefat eden iki vatandaşımız var maalesef. Sürücümüz ve sürücü yardımcısı da yaralı. Tetkikleri bugün devam edecek. Ama genel itibariyle yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. - ÇORUM
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