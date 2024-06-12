Çorum'da Otomobil İçerisinde Tabancayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

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Çorum'da bir kişi, otomobil içerisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde B.K.'nın (27), otomobil içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde B.K.'nın silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. B.K.'nın cenazesi olay yeri ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın intihar ettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM