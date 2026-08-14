Çorum\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, orta refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kaza, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 19 HS 345 plakalı Peugeot marka otomobil ile E.D. yönetimindeki 19 AHC 650 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü E.D. yaralanırken, otomobil orta refüjde bulunan sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.