Çorum\'da Ramazan ayında davulculara bahşiş yasağı

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Çorum'da Ramazan ayında vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara bahşiş yasağı getirildi.

Beyaz gömlek, fes ve yelekten oluşan giysileri ile mahalleleri dolaşacak davulcular bahşiş toplayamayacak. Davulcuların masrafları Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz yıllarda halktan gelen şikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havası çalınmasını yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara sahurda aynı ritmde davul çalma zorunluluğu getirmişti. Bu karar doğrultusunda her yıl Ramazan ayında görev yapan davulculara ritm eğitimi veriliyor. Ayrıca davulcular bu yıl ilk kez Ramazan ayı boyunca sadece Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece vatandaşları sahura uyandıracak.

Çorum Belediyesi Mehteran takımı amiri Salih Candan, Ramazan davulculuğunun yüz yıllardır süre gelen bir gelenek olduğunu belirterek, Çorum'da en güzel günlerde de, en kutsal günlerde de davulcularım sokakta olduğu açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın da bu geleneğin yaşatılmasını istediğini dile getiren Candan, "Ramazan davulcuları belediye başkanımızdan ne talep ettiyse maddi ve manevi her türlü desteği verdi. Bu geleneğin yaşatılmasından ve kaybolmamasından yanayız. Babadan oğula, oğuldan toruna devam etmesini arzuluyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız davulculara 1 TL dahi ödemeyecek"

Ramazan davulcularının her hafta Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gece 46 davulcunun görev yağacağını açıklayan Candan, "Hiçbir vatandaşımız hiçbir davulcuya 1 TL dahi ödemeyecek. Davulcu kardeşlerimizin bütün masrafları, tüm bahşişleri maddi giderlerini Çorum Belediyesi karşılayacak. Burada belirlediğimiz 46 davulcumuz var. Bu 46 kardeşimizin dışında sokaklarda kimse olmayacak. Hiçbir kapıdan para toplanılmayacak. Eğer birisi davulcu bahşişi diye kapılarına gelirse para vermesinler ve 153 zabıta hattını arayarak bizi bilgilendirsinler. Bunu takip edeceğiz. Hiçbir davulcu para talep edemeyecek". - ÇORUM