Çorum'da kavgada silahla havaya ateş açıldı, polis ekipleri olaya müdahale etti - Son Dakika
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Çorum'da kavgada silahla havaya ateş açıldı, polis ekipleri olaya müdahale etti

Çorum\'da kavgada silahla havaya ateş açıldı, polis ekipleri olaya müdahale etti

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan kavgada bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde ise bir adet ekmek bıçağı bulundu.

29.02.2024 08:59
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Çorum'da iki kişi arasında çıkan kavgada bir şahsın silahla havaya ateş açması neticesinde polis ekipleri harekete geçti. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine D.B., üzerinde bulundurduğu tabanca ile havaya ateş etti. Devriye attıkları sırada silah seslerini duyarak olay yerine gelen polis ekipleri D.B.,'yi etkisiz hale getirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan D.B.'nin yeğeni olduğunu söyleyen yaşı küçük çocuğun üzerinde ise çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan aramada bir adet ekmek bıçağı ele geçirildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da kavgada silahla havaya ateş açıldı, polis ekipleri olaya müdahale etti - Son Dakika

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