Çorum'da Silahlı Saldırı: Yaralı Şahıs Hastaneye Gitti - Son Dakika
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Çorum'da Silahlı Saldırı: Yaralı Şahıs Hastaneye Gitti

Çorum\'da Silahlı Saldırı: Yaralı Şahıs Hastaneye Gitti

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurulan bir şahıs, kendi imkanları ile hastaneye giderek tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği bölgede herhangi bir bulguya rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

21.02.2024 07:52  Güncelleme: 07:54
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Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurulan şahıs kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Olay Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı yakınlarında bulunan bir camii inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. (27), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak ayağından yaralandı. Yaralı halde kendi imkanları ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Murat K. tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından belirtilen bölgede yapılan herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Silahlı Saldırı: Yaralı Şahıs Hastaneye Gitti - Son Dakika

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