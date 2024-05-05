Çorum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Çorum'da iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sonucunda Umut V. vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak ve bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

05.05.2024 06:21
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Çorum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi 16. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada Umut V. vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak ve bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. İddiaya göre, kavgaya karıştığı öğrenilen 6 şahıs ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Kavga, Çorum, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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