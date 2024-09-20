Çorum'da Şok Uygulama: 6 Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Şok Uygulama: 6 Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da yapılan uygulamada 6 kişi yakalanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

20.09.2024 16:45
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 461 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 9 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 24 adet silah, 184 adet fişek, 16 adet şarjör, 387 adet sentetik ecza, 1.74 gr metamfetamin, 6.18 gr bonzai, 87.91 gr esrar, 3 adet payp, 2 adet radar tespit cihazı ile 12 Bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 47 umuma açık mekan, 24 kahvehane/kıraathane, 17 kafe, 23 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 398 araçtan 25 araca 253 bin 792 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Şok Uygulama: 6 Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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