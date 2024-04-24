Çorum'da Şok Uygulamada 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Şok Uygulamada 6 Kişi Yakalandı

Çorum\'da Şok Uygulamada 6 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda, arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, kurallara uymayan araçlara idari para cezası ve trafikten men cezası uygulandı.

24.04.2024 15:35
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 bin 589 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 7 tabanca, 4 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 25 adet silah, 12 adet şarjör, 145 adet fişek, 200 adet sentetik ecza maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 10,48 gram esrar maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uygulamalarda 20 kahvehane/kıraathane, 13 kafe, 22 çay ocağı, 5 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edilirken, ayrıca 597 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 15 araca 190 bin 417 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, 5 araç ise trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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