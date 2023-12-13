Çorum\'da şok uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalarda 2 bin 286 şahsın GBT kontrolü yapılırken, 8 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tüfek, 32 adet fişek, 2 adet kesici ve delici alet, 149 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uygulamalarda 484 araç kontrol edilirken, 28 araç sürücüsüne toplamda 171 bin 983 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM