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Çorum'da şok uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da şok uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek, 32 adet fişek, 2 adet kesici ve delici alet ile 149 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 8 aranan şahıs yakalandı ve 28 araç sürücüsüne toplamda 171 bin 983 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum\'da şok uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi
13.12.2023 - 17:29,  Güncelleme: 17:34
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Çorum'da polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalarda 2 bin 286 şahsın GBT kontrolü yapılırken, 8 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tüfek, 32 adet fişek, 2 adet kesici ve delici alet, 149 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uygulamalarda 484 araç kontrol edilirken, 28 araç sürücüsüne toplamda 171 bin 983 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da şok uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da şok uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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