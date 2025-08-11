Çorum\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Tosya yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 06 DFJ 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla attı. Otomobil, yol kenarındaki refüje yan yatarak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan S.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM