Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, Alaca ilçesi Haydar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 06 CCG 995 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü ile Durmuş Y., Şakir K., Ziya K. ve Osman H. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Şakir K. ve Mehmet K. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
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