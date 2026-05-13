Çorum\'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Çorum'da otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. idaresindeki 06 LJU 94 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, orta refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.H.T., H.T., N.C. ve E.T. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğreniildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM