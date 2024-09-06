Tır Otobüse Çarptı: Sürücü Yaralı

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Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeki tır, emniyet şeridinde park halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan Uğur E., yönetimindeki 76 AAG 871 plakalı tır, emniyet şeridinde park halinde bulunan Recep Ç. yönetimindeki 55 ZB 810 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM