Çorum'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolu Bulvarı Yeni İskilip Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 54 NF 144 plakalı Toyota marka otomobil ile A.Ç. yönetimindeki MO-961-MM yabancı plakalı Scania marka tır köprü üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık kontrolleri yapılan anne P.B. ile çocuğu E.Ö.B.'nin ise hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM