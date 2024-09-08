Çorum'da Tır Sürücüsü Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da Tır Sürücüsü Ölü Bulundu

Çorum\'da Tır Sürücüsü Ölü Bulundu

Ailesi tarafından haber alınamayan 25 yaşındaki tır sürücüsü, Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tırda ölü bulundu. İncelemelerin ardından soruşturma başlatıldı.

08.09.2024 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ailesinin haber alamadığı 25 yaşındaki tır sürücüsü, soğan taşımak için geldiği Çorum'un Alaca ilçesindeki park halindeki tırda ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Yozgat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğan taşımak için Mersin'den Çorum'un Alaca ilçesine gelen tır sürücüsü İrfan Salkın'dan (25) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek Salkın'ın aynı ilçede bulunan arkadaşlarını aradı. Salkın'ın kullandığı 33 F 0351 plakalı tırın yanına gelen arkadaşları, kapıları açamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları yoldan geçen jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, İrfan Salkın'ın tır kabininde hareketsiz yattığını gördü. Tıra giren ekipler, Salkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, Salkın'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Alaca, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Tır Sürücüsü Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 04:52:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Tır Sürücüsü Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement