Çorum\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da hafif ticari aracın önündeki tıra çarpması neticesinde meydana gelene kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Mert Y. (27) idaresindeki 34 EHL 124 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Ali Erkan K. (40) yönetimindeki 42 AZZ 303 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçta bulunan Etka K. (33) yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Etka K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM