Çorum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Çorum\'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Ramazan Ç. ve her iki araçta bulunan Sercan A. ve Can K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.05.2024 02:28
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Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. idaresindeki 19 ALH 484 plakalı otomobil ile Umut A. idaresindeki 57 DC 475 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Ramazan Ç. ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Sercan A. ve Can K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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