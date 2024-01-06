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Çorum'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Çorum-Samsun yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpışarak sulama kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı
06.01.2024 - 18:43,
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Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında, karşı şeride geçen her iki araç sulama kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 55 ADE 907 plakalı hafif ticari araç ile aynı güzergahta seyir halinde olan A.T.Ü. yönetimindeki 19 ACJ 873 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki araç karşı şeride geçerek sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan M.Ö., D.K., M.O. ve K.O. olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavi olurken, otomobil sürücüsü A.T.Ü. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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