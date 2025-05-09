Çorum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Selçuklar Sokak ile Cengiz Topel Sokak'ın kesişimin de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife O. yönetimindeki 19 AFP 719 plakalı otomobil, Yusuf U. idaresindeki 06 BF 3771 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile 06 BF 3771 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.U., A.S.U., F.U., N.U., M.E.U ve Z.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.