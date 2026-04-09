Çorum\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Çorum'da otomobil ile kavşakta çarpıştıktan sonra takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak, Akşemseddin, İnönü ve Cengiz Topel caddelerinin kesiştiği Tuzcular Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ş. idaresindeki 19 ANN 695 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 06 CLP 618 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan B.Ş. idaresindeki otomobil takla atarken, diğer otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücü B.Ş. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM