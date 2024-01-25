Çorum\'da traktör kepçe kamyonete çarptı

Çorum'da bir acayip trafik kazası

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Traktör kepçe seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kaza, Yozgat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Ş. yönetimindeki 19 DS 527 plakalı kamyonete, Yozgat caddesinde şehir merkezine seyir halinde olan Mustafa E. yönetimindeki 06 CKD 458 plaka traktör kepçe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör kepçenin ön kovası kamyonun kasasına girerek durdu. Kazada can kaybı yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.