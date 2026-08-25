Çorum'da Traktöre Çekici Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Traktöre Çekici Çarptı: 1 Yaralı

Çorum\'da Traktöre Çekici Çarptı: 1 Yaralı
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Alaca'da meydana gelen kazada çekici, traktörün römorkuna çarptı; 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çekicinin aynı istikamette giden traktörün mercimek yüklü römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Koçhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (23) idaresindeki 66 ACY 624 plakalı otomobil yüklü çekici, aynı istikamette ilerleyen A.O. (56) yönetimindeki 19 AEY 427 plakalı traktörün mercimek yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici sürücüsü R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken traktörün römorkunda yüklü olan mahsül yola savruldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Alaca, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Traktöre Çekici Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Traktöre Çekici Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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