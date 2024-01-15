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Çorum'da Traktörünü Yıkamak İsterken Mahsur Kalan Sürücü ve Kedisi Kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da Traktörünü Yıkamak İsterken Mahsur Kalan Sürücü ve Kedisi Kurtarıldı

Çorum'da traktörünü yıkamak için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ile kedisini itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı. Gazi Eyvaz isimli sürücü, traktörüyle sular altında kalan eski Çorum-Alaca karayoluna inerken mahsur kaldı. Eyvaz'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, hem sürücüyü hem de yanında bulunan kediyi kurtardı. Ayrıca, traktör de göl içerisinden çıkarıldı.

Çorum\'da Traktörünü Yıkamak İsterken Mahsur Kalan Sürücü ve Kedisi Kurtarıldı
15.01.2024 - 14:29,
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Çorum'da traktörünü yıkamak için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ile kedisini itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Eyvaz (56) traktörünü yıkamak için Hatap Barajı'na geldi. Traktörüyle sular altında kalan eski Çorum- Alaca karayoluna inen Eyvaz, burada mahsur kaldı. Gölden çıkamayan ve traktörünün batmaya başlamasıyla birlikte Eyvaz, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baraj içerisinde mahsur kalan Eyvaz ve yanında bulunan "Hamsi" isimli kedisi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca göl içerisindeki traktörü de yaptıkları çalışmanın ardından kıyıya çıkardı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Traktörünü Yıkamak İsterken Mahsur Kalan Sürücü ve Kedisi Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da Traktörünü Yıkamak İsterken Mahsur Kalan Sürücü ve Kedisi Kurtarıldı - Son Dakika
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