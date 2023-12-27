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Çorum'da tüfek kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da tüfek kazası: Bir kişi yaralandı

Çorum'da bir şahıs tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da tüfek kazası: Bir kişi yaralandı
27.12.2023 - 07:13,
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Çorum'da bir şahıs tüfekle oynadığı esnada kazara arkadaşını vurdu. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Şeyh Eyüp Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.D. pompalı tüfekle oynadığı sırada kazara arkadaşı B.Ş.'yi vurarak yaraladı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı B.Ş. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli H.E.D. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Çorum, Eyüp, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da tüfek kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika


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