Havalimanında 51 kilo kokain yakalandı: Zanlılardan biri pilot kılığına girip kayıplara karıştı - Son Dakika
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Havalimanında 51 kilo kokain yakalandı: Zanlılardan biri pilot kılığına girip kayıplara karıştı

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Gümrük ekipleri, Meksika'dan gelen bir yolcunun bagajında 26 kilo 340 gram kokain tespit etti. Soruşturmanın otel odalarına uzanmasıyla 25 kilo 160 gram madde daha bulundu; ele geçirilen toplam miktar 51 kilo 500 gram, değeri ise 206 milyon TL'yi buldu. Olayla bağlantılı şüphelilerden ikisi tutuklanırken, pilot kostümüyle havalimanından ayrılan zanlı dahil iki kişi hâlâ aranıyor.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri toplam 206 milyon TL olduğu değerlendirilen 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli şahıslarından biri pilot kıyafeti ile havalimanından kaçtı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda 13 Eylül günü Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Antonio Vıana Florez isimli şahıs "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen Yeşil Hattı geçip giriş yapmaya çalıştı.

Gümrük Kontrol Noktasında görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından durdurulan şahısın kabin bagajı X-RAY cihazından geçirildi. Şahsın kabin bagajında şüpheli yoğunluk tespit edildi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Salonunda bulunan İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğimizde yapılan kontroller sonucunda; 23 paket içerisinde toplam brüt ağırlığı 26 kilo 340 gram olan kokain olduğu tespit edildi. Suça konu olayla bağlantısı olduğu düşünülen Andres Felipe Hıncapıe Arango ve Ivan Enrique de Castro Hernandez isimli şahıslar tespit edildi. Ivan Enrique de Castro Hernandez isimli şahıs pilot kostümü ile olmak üzere her iki şahıs havalimanından çıktığı belirlendi.

OTELDEN 25 KİLO DAHA ÇIKTI

Otelde yapılan aramalarda 25 kilo 160 gram olan uyuşturucu madde daha çıktı

Çalışmaların devamında, Andres Felipe Hıncapıe Arango isimli şahıs ise yanında bulunan kabin valizini Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga isimli şahsın konaklama yaptığı otele teslim edip ayrıldığı tespit edildi. Andres Felipe Hıncapıe Arango isimli şahıs konaklama yaptığı otelinde yakalandı. Kabin valizini teslim alan Roberto Carlos Serrano Astorga isimli şahıs ise valizi otel odasına bıraktığı ve otelden ayrıldığı öğrenildi. Şahsa ait otel odasında yapılan aramada; toplam brüt ağırlığı 25 kilo 160 gram olan uyuşturucu maddelerden Kokain olduğu düşünülen beyaz renkli toz madde tespit edildi.

2 TUTUKLAMA, 2 KİŞİ HÂLÂ ARANIYOR

Yakalanan toplam 51 kilo 500 gram uyuşturucu maddelerin yaklaşık olarak piyasa değerinin 206 Milyon TL olduğu öğrenildi. Şüpheli iki şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Güvenlik, 3. Sayfa, Sonora, Pilot, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havalimanında 51 kilo kokain yakalandı: Zanlılardan biri pilot kılığına girip kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havalimanında 51 kilo kokain yakalandı: Zanlılardan biri pilot kılığına girip kayıplara karıştı - Son Dakika
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