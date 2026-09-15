İYİ Parti\'den İmralı\'ya villa yapılmasına ilişkin "Satılık Bahçeli Villa" başlıklı tepki videosu

(ANKARA) - İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından, PKK lideri Abdullah Öcalan'a İmralı adasında ev yapıldığına ilişkin haberler üzerine, "Satılık Bahçeli Villa" başlıklı video yayımlandı.

Partinin sosyal medya hesabından, "Satılık Bahçeli Villa: Deniz manzaralı, 250 metrekare kapalı alan, 500 metrekare bahçeli" notuyla paylaşılan videoda, Öcalan'ı meyve suyu içerken temsil eden görüntüler ile şehit güvenlik görevlilerinin Türk bayrağı asılı evlerinden görüntüler yer aldı.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Satılık bahçeli villa. Hayalinizdeki villaya sahip olmak için aranan şartlar: İdam cezasına çarptırılmış olmak, bir terör örgütünün kurucusu olmak, 50 bin vatan evladının katili olmak. Kefiller, malum."