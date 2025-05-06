Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı

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Çorum'daki un fabrikasında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı, sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

06.05.2025 12:38
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Çorum'da un fabrikasında patlama: 7 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bulunan bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulun Hatap Un Fabrikasında bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı - Son Dakika

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