Çorum'da Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Çorum'da Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çorum\'da Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
16.08.2025 00:06  Güncelleme: 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 14 Ağustos'ta meydana gelen trajik olayda, dengesini kaybederek yağ tankına düşen anne Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat Kepçe hayatını kaybetti. Cenaze namazı Akşemsettin Camii'nde kılındı ve Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

Çorum'da yağ tankına düşerek hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 14 Ağustos'ta Küçük Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullandıkları iş yerine gelen Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe dengesini kaybederek yağ tankının içine düştü. İhbar üzerine yerine gelen ekipler anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, morga kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri ailesine teslim edildi. Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat Kepçe için Akşemsettin Camiinde cuma namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, anne ve oğlunun ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Hıdırlık Mezarlığında toprağa verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 00:08:33. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.