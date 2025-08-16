Çorum\'da Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çorum'da yağ tankına düşerek hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 14 Ağustos'ta Küçük Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullandıkları iş yerine gelen Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe dengesini kaybederek yağ tankının içine düştü. İhbar üzerine yerine gelen ekipler anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, morga kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri ailesine teslim edildi. Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat Kepçe için Akşemsettin Camiinde cuma namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, anne ve oğlunun ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Hıdırlık Mezarlığında toprağa verildi. - ÇORUM