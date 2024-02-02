Çorum\'da Yapılan Denetimlerde 125 Araç Trafikten Men Edildi

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Çorum'da Ocak ayında yapılan denetimlerde 125 araç trafikten men edildi, 22 bin 905 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 3 bin 841 sürücüye 9 milyon 674 bin 11 lira cezai işlem uygulandı.

Kentte artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 125 araç trafikten men edildi. 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 22 bin 905 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan araç sürücüne 9 milyon 674 bin 11 lira para cezası uygulandı.

Denetimler sürecek

İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 94 araç teknik değişiklikten, 118 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 201 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 82 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 23 okul servisine fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden, 10 araç sürücüsüne drift atmaktan, 979 araç sürücüsüne hatalı parktan, kontrol edilen bin 235 motosiklet sürücüsünden 195'ne ise işlem yapıldı.

125 aracın trafikten men edildiği uygulamalar esnasında aranan bir şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsat tabanca ele geçirildi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halkın huzur ve sükunun sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. - ÇORUM