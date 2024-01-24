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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 2 bin 884 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Uygulamalarda 4 aranan şahıs yakalanırken, toplamda 14 adet silah, 126 adet fişek, 140 adet sentetik ecza maddesi, 1 gram esrar ve 16,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, 671 araç kontrol edilirken, 8 araç sahibine 74 bin 624 TL idari para cezası uygulandı ve birçok umuma açık mekan kontrol edildi.

Çorum\'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
24.01.2024 - 18:13,  Güncelleme: 18:17
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-24 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 884 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 4 aranan şahsın yakalandığı uygulamalarda, 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 5 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 14 adet silah ve 126 adet fişek, 3 adet şarjör, 140 adet sentetik ecza maddesi ile 1 gram esrar, 16,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

671 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 8 araç sahibine 74 bin 624 idari para cezası uygulanırken, 42 adet umuma açık mekan ile 15 kahvehane/kıraathane, 5 kafe ve 27 çay ocağı ve 4 otopark kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güvenlik, Ceza, Uyuşturucu, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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