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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş ve güvenlik denetimlerinde 21 adet silah ve uyuşturucu madde bulundu. Denetimler sonucunda ele geçirilenler arasında ruhsatsız tabancalar, tüfekler, kesici ve delici aletler, sentetik ecza maddeleri, esrar ve bonzai gibi uyuşturucular, sahte bandrollü viski, kaçak alkol ve büyük miktarda para da yer alıyor.

Çorum\'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
26.01.2024 - 18:32,
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan şok uygulamalarda 21 adet silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 19-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalarda 8'i ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 116 adet tabanca fişeği ve 52 adet av fişeği, 14 adet kesici ve delici alet, 233 adet sentetik ecza maddesi, 19 gram esrar maddesi, 1,68 gram bonzai, 3 adet payp, 1 adet telsiz, 1 adet cep telefonu, 14 şişe sahte bandrollü viski, 11 adet 5 litre bidon içerisinde kaçak etil alkol, 29 adet 500 mililitre pet şişe içerisinde kaçak votka ve 29 bin 500 TL para ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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