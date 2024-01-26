Çorum\'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan şok uygulamalarda 21 adet silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 19-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalarda 8'i ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 116 adet tabanca fişeği ve 52 adet av fişeği, 14 adet kesici ve delici alet, 233 adet sentetik ecza maddesi, 19 gram esrar maddesi, 1,68 gram bonzai, 3 adet payp, 1 adet telsiz, 1 adet cep telefonu, 14 şişe sahte bandrollü viski, 11 adet 5 litre bidon içerisinde kaçak etil alkol, 29 adet 500 mililitre pet şişe içerisinde kaçak votka ve 29 bin 500 TL para ele geçirildi. - ÇORUM