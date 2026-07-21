Yıkım halindeki binada mahsur kalan 8 yavru köpeği itfaiye kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yıkım işlemleri devam eden eski bir binada mahsur kalan 8 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Başpınar Mahallesi'nde bulunan ve yıkım çalışmaları süren eski bir binanın içerisinden köpek sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yıkım alanında yaptıkları çalışmalar sonucunda mahsur kalan 8 yavru köpeğin yerini tespit etti. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden güvenli bir şekilde çıkarılan yavrular, enkaz altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarılan yavru köpekler, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sungurlu Belediyesi veteriner hekimine teslim edildi.

Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavru köpeklerin gerekli kontrollerinin ardından güvenli bir alana alınacağı belirtildi. - ÇORUM