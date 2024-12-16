Çorum'da Zehirlenme Şüphesi: 18 Öğrenci Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Çorum'da Zehirlenme Şüphesi: 18 Öğrenci Hastaneye Sevk Edildi

Yerli Malı Haftası'nda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 18 öğrenci, zehirlenmeden evlerine döndü.

16.12.2024 21:26
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Çorum'da Yerli Malı Haftası etkinliklerinde evlerinden getirdikleri yemekleri okulda yiyen 18 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edildi. Çorum Valiliği, öğrencilerin zehirlenmediklerinin anlaşıldığını ve yapılan tetkiklerin ardından evlerine gönderildiklerini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası etkinliklerinde evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen öğrencilerden bazıları rahatsızlandı. Zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilen 18 öğrenci, kentteki hastanelere sevk edildi. Yapılan kontrollerde öğrencilerin zehirlenmedikleri tespit edildi. Öğrenciler yapılan tetkiklerin ardından evlerine gönderildi.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı yerel basın organlarında Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 18'inin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlimiz Merkez Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin 16 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da Yerli Malı Haftası kutlaması yapmak için evden getirmiş oldukları yiyecekleri tüketmeleri sonrası birkaç öğrencinin rahatsızlığını bildirmesi üzerine okul idaresince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir. Rahatsızlık yaşayan öğrencilerle birlikte diğer öğrenciler de gıda zehirlenmesi olabileceği düşünülerek tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Bu öğrencilerden 8'inin Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 10'unun ise özel hastanelerde tetkikleri yapılmış olup, tetkikler sonrasında herhangi bir gıda zehirlenmesi olmadığı tespit edilmiş, tüm öğrenciler evlerine gönderilmiştir" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Zehirlenme Şüphesi: 18 Öğrenci Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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