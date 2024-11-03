Çorum\'daki Doğalgaz Patlamasında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

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Çorum'da bir dairede yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu.

Çorum'da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 vatandaş yaralanmıştı. Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - ÇORUM