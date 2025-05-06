Çorum'daki Un Fabrikasındaki Patlamada İşçilerin Durumu Belirsiz - Son Dakika
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Çorum'daki Un Fabrikasındaki Patlamada İşçilerin Durumu Belirsiz

Çorum'daki Hatap Un Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 9 işçiden 8'i yaralandı. Vali Ali Çalgan, 1 işçinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

06.05.2025 16:18
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Çorum Valisi Ali Çalgan: 'İşçilerden birinin hayati tehlikesi var'

ÇORUM - Çorum'daki un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçilerin durumuyla ilgili açıklama yapan Vali Ali Çalgan, "İşçilerden 1 tanesi 3'üncü yanık tanısıyla tedavi edilmekte. Onun durumunun biraz ağır olduğunu, diğer 7 hastanın kısa sürede taburcu edileceğini söylediler" dedi.

Olay, saat 11.50 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatap Un Fabrikasının paketleme bölümünde tıkanan boruyu açmak için hava verildiği sırada rezidanstaki kıvılcımların parlamasıyla patlama meydana geldi. Patlama sırasında paketleme bölümünde bulunan 9 işçiden 8'i yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanede kaldırıldı. Olayın ardından Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bugün saat 11.54 sularında un fabrikasında paketleme ünitesinde, hava basıncı kaynaklı bir patlama yaşandı. Bu ünitede çalışan 9 çalışanımızdan 8'i etkilendi. 1 kişi ayakta tedavi edilerek gönderildi. Diğer 8 yaralı ise Erol Olçok Eğtim ve Araştırma Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7'sinin durumunun iyi olduğunu İl Sağlık Müdürümüzden öğrenmiş olduk. İşçilerden 1 tanesi 3'üncü yanık tanısıyla tedavi edilmekte. Onun durumunun biraz ağır olduğunu, diğer 7 hastanın kısa sürede taburcu edileceğini söylediler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki Un Fabrikasındaki Patlamada İşçilerin Durumu Belirsiz - Son Dakika

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