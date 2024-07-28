Çorum'dan Samsun'a tatil için gelen baba denizde kayboldu, oğlu kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'dan Samsun'a tatil için gelen baba denizde kayboldu, oğlu kurtarıldı

Çorum\'dan Samsun\'a tatil için gelen baba denizde kayboldu, oğlu kurtarıldı

Çorum'dan hafta sonu tatili dolayısıyla Samsun'a gelen bir baba denizde kayboldu, oğlu ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Baba için arama çalışmaları sürüyor.

28.07.2024 14:46  Güncelleme: 14:52
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Çorum'dan hafta sonu tatili dolayısıyla yüzmek için Samsun'a gelen baba denizde yüzerken dalgalar arasında kaybolurken, oğlu ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp adamın eşi ise sahilde kollarını denize uzatarak, "Ne olur geri ver deniz" diye gözyaşı döküp ağladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisinde meydana geldi. Çorum'da parke ustası olan Abdullah Taşlıtepe (48), eşi, çocukları ve kardeşiyle birlikte sabah saatlerinde denize girmek için günü birlik Samsun'a geldiler. Taşlıtepe ailesi yüzerken baba Abdullah Taşlıtepe ve oğlu Davut Taşlıtepe (24) Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Baba oğulun yardımına vatandaşlar koştu. Davut Taşlıtepe denizden çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Davut Taşlıtepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kayıp baba için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar da arama çalışmasına karadan destek verdi denizde kaybolan eşini arama çalışmasını sahilden izleyen Ayşegül Taşlıtepe ise elini denize uzatarak, "Ne olur geri ver deniz" diye gözyaşı döküp ağladı.

Arama çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'dan Samsun'a tatil için gelen baba denizde kayboldu, oğlu kurtarıldı - Son Dakika

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