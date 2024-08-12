Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu\'nda Darp Olayına Karışan Kişiler İçin Yakalama Kararı Çıkardı

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk'ün darp edilmesine ilişkin olaya karışan kişiler için yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Çorum Merkez Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda 5 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak bugün yerel ve ulusal basında yer alan haberler hakkında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Olaya karıştığı anlaşılan yabancı uyruklu göçmenlerin kimlikleri tespit edilerek, haklarında yurtdışı çıkış yasağı ve yakalama kararı çıkarılmıştır. Olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi. - ÇORUM