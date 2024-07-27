Çorum İl Jandarma Komutanlığı Tarım Araçları ve Traktörlere Denetim Yaptı

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Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde tarım araçları ve traktörlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Hasat sezonun olması ve son günlerde artan traktör kazaları üzerine jandarma trafik timlerince yapılan şok denetimlerde 487 traktör ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde muayene süresini geçiren, sigortası bulunmayan, sürücü belgesi olmayan ve donanım eksikliği bulunan 21 traktör sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 8 traktör trafikten men edildi.

Jandarma trafik timlerince ayrıca İskilip ve Sungurlu ilçelerinde düzenlenen "Reflektör Tak, Görünür Ol" kampanyası çerçevesinde reflektörü bulunmayan 45 traktör kullanıcısına reflektör dağıtılarak, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Traktörlerin karışmış olduğu kazaların engellenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, denetim ve eğitim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma risk duygusunun arttırılması amacıyla; il genelinde mevsimsel olarak tarımsal faaliyetlerin attığı dönemlerde özel denetimlerin icrasına devam edilecektir. Bu kapsamda denetimlerde sürücülerin sürücü belgesinin yanı sıra araçların geçerli fenni muayene ve sigortalarının bulunup bulunmadığı, ön ve arka ışık donanımları ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Ek 1 sayılı cetvelde yer alan römork arka işaret levhaları (reflektör) ile flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambasının olup olmadığı, traktör römorkları ve bağlantı ekipmanlarının mevzuatta yer aldığı üzere uygunsuz yükleme yapılıp yapılmadığı, devrilme ile sonuçlanan traktör kazalarında sürücüye yaşam boşluğu oluşturan koruma çerçevesi (rops demiri) veya kabin bulunup bulunmadığı titizlikle kontrol edilecektir. Çiftçilerimizin üretimini sekteye uğratmadan, tüm yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere trafik denetim ve bilgilendirme çalışmalarımız sürecek" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM