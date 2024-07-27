Çorum İl Jandarma Komutanlığı Tarım Araçları ve Traktörlere Denetim Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Tarım Araçları ve Traktörlere Denetim Yaptı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Tarım Araçları ve Traktörlere Denetim Yaptı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, tarım araçları ve traktörlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 487 traktör ve sürücüsü kontrol edildi ve eksiklikleri olan traktör sürücülerine cezai işlem uygulandı.

27.07.2024 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde tarım araçları ve traktörlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Hasat sezonun olması ve son günlerde artan traktör kazaları üzerine jandarma trafik timlerince yapılan şok denetimlerde 487 traktör ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde muayene süresini geçiren, sigortası bulunmayan, sürücü belgesi olmayan ve donanım eksikliği bulunan 21 traktör sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 8 traktör trafikten men edildi.

Jandarma trafik timlerince ayrıca İskilip ve Sungurlu ilçelerinde düzenlenen "Reflektör Tak, Görünür Ol" kampanyası çerçevesinde reflektörü bulunmayan 45 traktör kullanıcısına reflektör dağıtılarak, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Traktörlerin karışmış olduğu kazaların engellenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, denetim ve eğitim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma risk duygusunun arttırılması amacıyla; il genelinde mevsimsel olarak tarımsal faaliyetlerin attığı dönemlerde özel denetimlerin icrasına devam edilecektir. Bu kapsamda denetimlerde sürücülerin sürücü belgesinin yanı sıra araçların geçerli fenni muayene ve sigortalarının bulunup bulunmadığı, ön ve arka ışık donanımları ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Ek 1 sayılı cetvelde yer alan römork arka işaret levhaları (reflektör) ile flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambasının olup olmadığı, traktör römorkları ve bağlantı ekipmanlarının mevzuatta yer aldığı üzere uygunsuz yükleme yapılıp yapılmadığı, devrilme ile sonuçlanan traktör kazalarında sürücüye yaşam boşluğu oluşturan koruma çerçevesi (rops demiri) veya kabin bulunup bulunmadığı titizlikle kontrol edilecektir. Çiftçilerimizin üretimini sekteye uğratmadan, tüm yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere trafik denetim ve bilgilendirme çalışmalarımız sürecek" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Jandarma, Çorum, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum İl Jandarma Komutanlığı Tarım Araçları ve Traktörlere Denetim Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:06 Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
13:08 Son vurgunu başını yaktı Bir daha gün yüzü göremeyecek Son vurgunu başını yaktı! Bir daha gün yüzü göremeyecek
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 18:23:54. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum İl Jandarma Komutanlığı Tarım Araçları ve Traktörlere Denetim Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement