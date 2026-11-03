Çorum İskilip'te hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi ağır yaralandı

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Çorum İskilip\'te hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi ağır yaralandı
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Çorum'un İskilip ilçesi Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 19 UM 032 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü araçta sıkışarak yaralanırken, araçtaki E.İ. ve M.C. ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan M.Y., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y., İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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