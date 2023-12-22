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Çorum İskilip'te Oksijen Tüpü Yüklü Kamyonun Gaz Kaçağı Paniği - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Oksijen Tüpü Yüklü Kamyonun Gaz Kaçağı Paniği

Çorum'un İskilip ilçesinde, oksijen tüpü yüklü kamyondaki gaz kaçağı paniğe neden oldu. Şoförün yardım istemesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri gaz kaçağına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Çorum İskilip\'te Oksijen Tüpü Yüklü Kamyonun Gaz Kaçağı Paniği
22.12.2023 - 19:31,
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Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde oksijen tüpü yüklü kamyondaki gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İskilip- Çankırı yolunun 1.km'sinde Bayat ilçesine oksijen tüpü taşıyan Tırın gaz kaçırdığını fark eden şoför aracı yolun sağ tarafına park ederek araçtan ayrıldı. Kendi imkanlarıyla gaz kaçağını önleyemeyen sürücü 112 Acil Yardım Hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden İskilip Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Jandarma ekipleri güvenliğin sağlanması amacıyla yolu trafiğe kapattılar.

İtfaiye ekiplerinin personelleri gaz kaçağı olan araca müdahale ederek, vanaları kapattı. Olay esnasında yolda bulunan sürücüler korku dolu anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te Oksijen Tüpü Yüklü Kamyonun Gaz Kaçağı Paniği - Son Dakika
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