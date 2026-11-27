Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş uygulamasında, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 150 bin TL trafik cezası uygulanırken, 1 adet otomatik av tüfeği ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 19.30-21.30 saatleri arasında düzenlenen denetimlere 12 ekip ve 90 personel katıldı. İlçedeki 5 ayrı noktada eş zamanlı yapılan denetimlerde 3 dernek, 1 lokal ve 39 umuma açık mekan kontrol edildi. Uygulama kapsamında bin 200 kişi ile 278 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 7 sürücüye toplam 150 bin TL idari para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet otomatik av tüfeği ve 4 fişek ile 2 adet sikke ele geçirildi.