Çorum polisinin şok uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum polisinin yaptığı şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nün kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yaptığı huzur uygulamaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından 5-12 Ocak tarihlerinde yapılan yapılan şok uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 12 adet kesici ve delici alet, 79 adet tabanca fişeği ve 4 adet av tüfeği fişeği, 215 adet sentetik ecza maddesi, 2.59 gram metamfetamin maddesi, 2 gram esrar maddesi, 1.68 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu madde aparatı, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Şok uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ÇORUM