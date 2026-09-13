Çorum Sungurlu'da freni tutmayan araç otomobile çarptı, yangın çıktı - Son Dakika
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Çorum Sungurlu'da freni tutmayan araç otomobile çarptı, yangın çıktı

Çorum Sungurlu\'da freni tutmayan araç otomobile çarptı, yangın çıktı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde frenlerinin tutmaması sonucu otomobile çarpan hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobile çarpan hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çorum-Ankara karayolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 28 EG 165 plakalı hafif ticari araç, frenlerinin tutmaması sebebiyle önünde seyir halinde olan T.S. yönetimindeki 26 VE 654 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çorum Sungurlu'da freni tutmayan araç otomobile çarptı, yangın çıktı - Son Dakika

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