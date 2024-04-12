Çorum Sungurlu\'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Kemallı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 3 araç birbirine girdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada Meliha A. (24), Hacer Toprak A. (33), Mustafa A. (38), Umay Ala A. (2) ve Meva Su A. (7) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM