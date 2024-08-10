Çorum\'un Alaca ilçesinde buğday yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan buğday yüklü tır devrildi. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zile - Alaca Karayolu Çoprasık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Zile ilçesinden Alaca istikametine seyir halindeki Onur Bozdemir yönetimindeki 66 ACS 652 plakalı tır, virajı alamayınca kontrolden çıkıp, savrularak devrildi. Kazada tır sürücüsü Onur Bozdemir ile yanında yolcu olarak bulunan 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM