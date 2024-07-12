Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum\'un Alaca ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında 15 hektar ekili arazi kül olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı.

12.07.2024 14:56  Güncelleme: 14:59
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Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında 15 hektar ekili arazi kül olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde ekili tarım arazilerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve YEPAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülürken, Ali Buyruk ve Halil Bahadır'a ait 15 dönüm ekili arazinin yanı sıra YEPAŞ elektrik şirketine ait elektrik direği yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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