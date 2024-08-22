Çorum'un Alaca ilçesinde depo yangını - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde depo yangını

Çorum\'un Alaca ilçesinde depo yangını

Çorum'un Alaca ilçesinde bir depoda çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

22.08.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir depoda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Mahmudiye köyünde Mahmut Erdoğan'a ait bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bahçede bulunan depoya sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depo ve depoda bulunan malzemeler yandı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde depo yangını - Son Dakika

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